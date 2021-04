Taís Araújo apresenta edição brasileira de best-seller sobre escravidão

A Record lança em maio o livro “Marcados”, best-seller de Ibram Kandi e Jason Reynolds sobre a escravidão nos Estados Unidos. O texto de apresentação da obra no Brasil é de Taís Araújo, que faz um paralelo com o racismo à brasileira.

“Quando eu li o livro eu fiquei com muita vontade que tivesse um livro parecido com esse no Brasil, contando a história da escravidão no Brasil de forma crítica, não de forma romântica. Porque a história do Brasil foi completamente romanceada”, disse a atriz ao Radar. E com razão.