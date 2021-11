Suspensão do orçamento secreto tem quatro votos favoráveis no STF

A ação que pede a suspensão das “emendas de relator”, que sustentam o chamado “orçamento secreto” do governo federal já tem quatro votos favoráveis no Plenário virtual do STF — dois a menos para que seja formada maioria no colegiado, composto por dez ministros.

Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Edson Fachin acompanharam a decisão da relatora Rosa Weber. Em decisão liminar da última sexta-feira, a ministra já havia determinado a paralisação da execução dos recursos, que têm sido usados pelo governo para turbinar as emendas parlamentares de aliados no Congresso.

A sessão extra no plenário virtual começou à 0h desta terça-feira — com duração de até 48h, até o último minuto da quarta-feira.

Nesse período, no entanto, algum dos ministros pode pedir destaque para levar o caso ao plenário presencial e paralisar o julgamento.