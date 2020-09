‘Suspensão de testes indica seriedade dos estudos para vacina’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coordenador da comissão da Câmara que acompanha as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, o deputado federal Luiz Antonio Teixeira reconhece que a suspensão dos testes da vacina contra a covid-19 pela AstraZeneca deve atrapalhar o cronograma de produção da Fiocruz, mas afirma que o episódio indica a seriedade com que os estudos estão sendo conduzidos pelo laboratório responsável por desenvolver a vacina junto da Universidade de Oxford.

“O anúncio feito nesta terça mostra para a população que a vacina é séria e está sendo desenvolvida com o maior rigor”, diz o parlamentar, que acompanha as negociações para a produção da vacinas da farmacêutica com a Fundação Oswaldo Cruz.

Segundo o deputado, o anúncio da interrupção dos testes deve atrapalhar o cronograma para a produção da vacina, embora considere que o episódio seja “previsível” diante da dimensão dos estudos conduzidos em todo o mundo.

“É para esse tipo de precaução que a fase três dos testes da vacina serve. É o momento em que se avalia, justamente, a vacina como um todo”, afirmou. No anúncio feito nesta terça-feira, a AstraZeneca afirmou que reações adversas em um dos pacientes no Reino Unido forçaram a companhia a parar os testes em larga escala. Ainda não se sabe se as reações foram causadas pela vacina ou por outra condição.