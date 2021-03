Suspeição pode anular todos os processos de Moro na Lava-Jato, diz Fachin

Vencido sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Lula, o ministro Edson Fachin também quis fazer as suas considerações a respeito da decisão que a Segunda Turma do Supremo tomou nesta terça-feira.

“Receio que a pretexto de combater as ilegalidades reais ou alegadas ocorridas na Lava-Jato, com este julgamento se possa incorrer na mesma irregularidade que se imagina combater”, afirmou o ministro, em uma das passagens.

Fachin é o relator da Lava-Jato no Supremo e também o autor da decisão que há duas semanas devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula ao anular todas as condenações proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

O ministro chamou a atenção para o fato de que o veredito da Segunda Turma pode levar ao prejuízo de todas as demais decisões da operação. “Essa decisão poderá levar à anulação de todos os processos julgados”, disse.