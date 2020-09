Supremo manda ‘caso Decotelli’ para a Justiça Federal do DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Recentemente, como mostrou o Radar, a PGR pediu ao STF que mande a investigação contra o quase ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, para a Justiça Federal, por entender que o crime de falsidade ideológica teria como vítima a União.

A ministra Rosa Weber concordou com a posição e determinou a remessa do caso a uma das “Varas Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal”.