Supremo julga ação sobre trabalho de cônjuges de diplomatas no exterior

O STF deve julgar, nesta quarta-feira, uma ação sobre a autorização de trabalho de cônjuges de diplomatas quando lotados em unidades do Ministério das Relações Exteriores fora do país.

O processo foi ajuizado em 2015, pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot, e questiona um dispositivo de lei de 2006 que acabou com o trabalho remunerado provisório no exterior para esposas ou maridos que sejam servidores públicos e casados com diplomatas, oficiais ou assistentes de chancelaria.

Para a PGR, a determinação vai contra o dever de tutela da instituição familiar, se atenta contra o direito social ao trabalho e ofende o princípio da isonomia.

Assim, a norma questionada, ao impedir o exercício em postos e repartições do MRE, levou, segundo a procuradoria-geral, os cônjuges dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro à única opção da licença sem remuneração, para manter o convívio familiar.