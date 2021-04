Superintendente no Distrito Federal é favorito ao comando da PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atual diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza será substituído no cargo por um nome escolhido pelo novo ministro da Justiça, Anderson Torres.

O nome mais cotado é o do superintendente da PF no Distrito Federal, Márcio Nunes de Oliveira, um dos nomes mais próximos de Torres.

Logo mais, o diretor-geral da PF fará uma reunião com a própria equipe provavelmente para comunicar as mudanças e sua saída do cargo.