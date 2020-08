Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A editora Sextante publica em setembro Previsivelmente irracional, best-seller do professor de psicologia e economia comportamental israelense Dan Ariely.

O livro, principal obra do autor, estava esgotado no país e voltará às livrarias com tiragem inicial de 8.000 exemplares