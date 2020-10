Sucesso de público, Mundo Bita entra em ‘modo exportação’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2020, 18h41 - Publicado em 27 out 2020, 18h32

Fenômeno infantil que nasceu no Recife, capital de Pernambuco, a franquia de entretenimento Mundo Bita — que conquistou o público com vídeos autorais, shows, livros e peças de teatro — bateu a marca de 7 bilhões de visualizações no YouTube e agora está em exportação para outros países.

Criadas pelo cantor e compositor Chaps Melo, que teve como inspiração um desenho no quarto da filha Bebel, as produções abordam temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre preservação da natureza, criação dos filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

Presente no conteúdo audiovisual em canais como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Net Now, PlayKids, Spotify e Deezer, Mundo Bita já tem clipes gravados em espanhol, português de Portugal, e mais um novo foco no projeto de internacionalização: a língua inglesa. Uma versão em inglês deve ser lançada em 2021, ano em que a marca completa dez anos de sucesso.