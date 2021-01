Substituto de Brandão será escolhido por Bolsonaro e Guedes

O futuro comandante do Banco do Brasil será escolhido por Jair Bolsonaro juntamente com o chefe da Economia Paulo Guedes. Segundo auxiliares palacianos do presidente, a ideia é buscar um nome identificado com o mercado, mas que tenha mais intimidade com o jogo político de Brasília.

A falta de “sensibilidade política” seria, como o Radar mostrou, o fator de maior desgaste na relação de André Brandão com Bolsonaro. O chefe do BB teria pensado apenas nas questões técnicas do plano de ajuste do banco e não no impacto político das mudanças para o governo.

Como presidente do BB, Brandão adotou as medidas técnicas que um gestor sem amarras políticas tomaria para conduzir da melhor forma possível a instituição. Agradou a acionistas e ao mercado, mas desagradou a ala política do governo, que agora pode escancarar a interferência nos rumos do BB.