STJ torna governador do Amazonas réu por corrupção

O Radar mostrou nos últimos meses que a situação do governador no tribunal era vista como complicadíssima. A unanimidade de hoje na Corte Especial mostrou que Lima realmente terá dias difíceis pela frente.

O governador reagiu à decisão, pelas redes sociais, e disse que as acusações contra ele “não têm fundamento e tampouco base concreta, como ficará provado no decorrer do julgamento.”

“Nunca recebi qualquer benefício em função de medidas que tomei como governador. A acusação é frágil e não apresenta nenhuma prova ou indício de que pratiquei qualquer ato irregular. Agora terei a oportunidade de apresentar minha defesa e aguardar, com muita tranquilidade, a minha absolvição pela Justiça. Tenho confiança na Justiça e a certeza de que minha inocência ficará provada ao final do processo”, defendeu-se.