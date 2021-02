STJ tem dia decisivo para definir escolha do próximo ministro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pleno do STJ decide nesta quinta-feira qual será o formato – se presencial ou por videoconferência – da sessão destinada

a discutir o preenchimento da vaga de ministro aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro.

O próximo ministro vai ocupar uma cadeira destinada aos desembargadores federais. A escolha caberá a Jair Bolsonaro, que terá que escolher um dos nomes de uma lista tríplice feita pelos integrantes do STJ que será apresentada a ele.

Na prática, se os ministros entenderem que a sessão tem que ser presencial, “congela” a vaga até a retomada da normalidade pós-vacinação. Nos bastidores, o comentário é que isso prejudica para quem está em campanha há mais tempo, dando espaço para que “novos” candidatos se apresentem.