STJ revoga prisão de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia

A Corte Especial do STJ revogou nesta quarta-feira a prisão de Maria do Socorro Barreto Santiago, desembargadora e ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia sido presa na Operação Faroeste — que investiga um suposto esquema criminoso criado para regularizar terras na região oeste do Estado por meio da compra de decisões judiciais.

Maria do Socorro estava presa preventivamente desde 2019 no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

“A defesa da Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago enaltece a decisão proferida pelo STJ, uma vez que a necessidade e utilidade da prisão preventiva para o processo já não mais existiam”, diz a nota assinada pelos advogados Bruno Espiñeira Lemos, Víctor Minervino Quintiere, Maurício Matos e Cristiane Damasceno.