STJ recebe novas provas e adia análise da denúncia contra Wilson Lima

Com a proximidade do recesso de julho, o governador do Amazonas, Wilson Lima, ganhou um presentão no STJ. O julgamento da denúncia da PGR que poderia converter Lima e mais uma fila de investigados em réus por corrupção na pandemia foi retirado da pauta da Corte nesta segunda.

Despacho assinado pela coordenadoria de apoio a julgamentos na Corte Especial registrou o adiamento no início da tarde. Ministros ouvidos pelo Radar dizem que a Polícia Federal remeteu novos documentos ao tribunal, o que justificou o adiamento do caso para que a defesa tenha tempo de analisar os elementos. Os ministros consideraram melhor adiar e, assim, evitar nulidades.