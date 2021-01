STJ realiza licitação para contratar motoristas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a pandemia acelerando, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai realizar uma licitação de 2 milhões de reais nesta quinta-feira para contratar motoristas — o objetivo é atender os servidores.

O problema é que boa parte da força de trabalho do tribunal está fora da Corte justamente por causa das restrições de funcionamento do tribunal: a presença física dos servidores no órgão está limitada, diariamente, a 25% da lotação de cada unidade.