STJ nega pedido de viúva de Adriano da Nóbrega para deixar o país

O ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu nesta quinta o habeas corpus da defesa de Julia Lotufo. A viúva do capitão Adriano da Nóbrega, miliciano morto durante uma ação policial em situações até hoje não totalmente esclarecidas, tentava obter permissão para que ela fosse morar com a filha de nove anos na cidade do Porto, em Portugal.

Julia Lotufo teve a prisão preventiva decretada em março, após o Ministério Público denunciá-la por integrar associação criminosa dedicada à lavagem de dinheiro da milícia liderada por seu companheiro, capitão da Polícia Militar, morto durante uma operação policial na Bahia, em fevereiro de 2020.