STJ manda Google fornecer dados para investigadores do caso Marielle

O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso da Google e determinou que a empresa a forneça informações ao inquérito sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão, por maioria de votos, é da 3ª Seção da Corte, nesta quarta-feira.

Os ministros seguiram o voto do relator, Rogério Schietti que, segundo antecipou o Radar na manhã desta quarta, votou a favor dos pedidos da Polícia Civil do Rio e do Ministério Público do Estado.

Em seu voto, Schietti considerou que a decisão da Justiça do Rio que determinou que a Google fornecesse as informações aos investigadores “delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, não se mostra medida desproporcional” uma vez que tem como norte “a apuração de gravíssimos crimes cometidos por agentes públicos contra as vidas de três pessoas”.

O ministro destacou a complexidade do caso e chamou a atenção para o fato de que as investigações se arrastam há dois anos “sem que haja uma conclusão definitiva”.

O ministro relator também chamou a atenção para o fato de o alvo da emboscada ser a vereadora Marielle Franco — “pessoa dedicada, em sua atividade parlamentar, à defesa dos direitos de minorias que sofrem com a ação desse segmento podre da estrutura estatal fluminense” — e ressaltou que o compartilhamento das informações “não impõe risco desmedido à privacidade e à intimidade dos usuários possivelmente atingidos pela diligência questionada”.

O fornecimento destas informações é considerado decisivo para a conclusão das investigações sobre o mandante dos assassinatos, ocorridos em março de 2018. Apesar da decisão do STJ, a empresa de internet ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal.