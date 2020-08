STJ julga processo contra João Doria nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Está na pauta de julgamentos da Corte Especial do STJ nesta quarta-feira uma queixa-crime contra o governador de São Paulo, João Doria. No caso, ele é acusado dos crimes de injúria e difamação por um episódio ocorrido em outubro de 2019.

Segundo a denúncia, o governador paulista se referiu a grupo de militares que protestavam durante um evento ocorrido em Taubaté, no interior do estado, como “vagabundos” e “canalhas” após ser chamado de “mentiroso”.

Depois do ocorrido, Doria chegou a se desculpar e disse que acabou se “excedendo”. Caso a queixa-crime seja recebida, o governador vira réu. O relator da ação é o ministro Og Fernandes.

ATUALIZAÇÃO, 21H50 — Os ministros da Corte Especial acabaram adiando a análise do processo contra o governador de São Paulo, que deve ser julgado na próxima reunião do colegiado. A PGR apresentou parecer pelo arquivamento do caso.