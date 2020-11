STJ julga pedido de Flávio para anular investigação de rachadinha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Quinta Turma do STJ julga na tarde desta terça-feira três recursos apresentados pela defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular a investigação no caso da “rachadinha”.

Os advogados de Flávio pedem ao tribunal que sejam cassadas todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio.

No início de outubro, o ministro Felix Fischer, relator do caso, já havia negado o pedido. Agora, é o colegiado quem irá apreciar a questão.

Além de Fischer, integram a Quinta Turma os ministros Reynaldo Soares da Fonseca, João Otávio de Noronha, Ribeiro Dantas e Joel Parcionik.