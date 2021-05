STJ estuda retomar sessões presenciais no modelo misto

Presidente do STJ, o ministro Humberto Martins pretende chamar nos próximos dias uma reunião da Corte para tentar restabelecer as sessões presenciais no tribunal de forma mista, com magistrados já vacinados no plenário e outros por videoconferência.

O movimento também servirá de reavaliação do cenário da pandemia entre os ministros e o avanço da vacinação. A reunião deve ocorrer ainda antes do recesso de meio de ano.