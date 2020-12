STJ determina imediata transferência de Crivella para prisão domiciliar

​​​​O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a expedição de alvará de soltura em favor do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para que ele seja colocado imediatamente em prisão domiciliar. O prefeito afastado segue no presídio de Benfica.

Humberto Martins determinou ainda que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Cláudio de Mello Tavares, preste informações, no prazo máximo de 48 horas, sobre o não cumprimento da liminar em habeas corpus concedida nesta terça-feira.

A nova decisão do ministro se deu após petição da defesa do prefeito, informando que o TJRJ estaria retardando o cumprimento da liminar, na qual o presidente do STJ substituiu a prisão preventiva pela prisão em regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda nesta quarta-feira, o STJ recebeu um pedido de habeas corpus de Eduardo Lopes — alvo da operação que prendeu o prefeito do Rio. O recurso também será apreciado pelo presidente da Corte, mas por enquanto não houve decisão.

Além disso, no habeas corpus de Crivella, três pedidos de extensão dos benefícios foram feitos pelas defesas de Mauro Macedo, José Fernando Moraes Alves, Adenor Gonçalves dos Santos.