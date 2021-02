STJ desacelera escolha de futuro ministro ao decidir por sessão presencial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por 25 votos a cinco, os ministros do STJ decidiram que a sessão que irá definir a lista tríplice para a escolha do próximo integrante da Corte deverá ser feita presencialmente, apenas quando os trabalhos no tribunal forem normalizados.

Como o Radar havia antecipado mais cedo, a opção pela sessão presencial desacelera a corrida para o lugar do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que se aposentou em dezembro.

Na prática, os ministeriáveis agora terão mais tempo para trabalharem em suas campanhas. O próximo integrante do tribunal ocupará uma vaga destinada aos desembargadores federais.

Com a decisão, um desembargador federal será convocado para atuar temporariamente no STJ. O presidente da Primeira Seção, ministro Benedito Gonçalves, tem até o dia 2 de março para enviar uma lista com três nomes para o presidente da Corte, Humberto Martins, fazer a escolha.