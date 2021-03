STJ avisa que decisão de Fachin não tira procuradores da mira do tribunal

A investigação aberta pelo presidente do STJ Humberto Martins contra supostas investigações da Lava-Jato contra ministros do STJ sem a prévia autorização do STF não perdeu o objeto com a decisão do ministro Edson Fachin sobre Lula.

É o que diz a Corte em nota oficial divulgada nesta terça-feira. “A investigação contra supostos atos ilícitos de procuradores do MPF contra ministros do STJ corre normalmente, sob a relatoria do ministro Humberto Martins, presidente do Tribunal da Cidadania”.

A investigação no STJ foi aberta no último dia 19 de fevereiro, dias após a revelação de uma troca de mensagens entre procuradores que atuaram na operação Lava Jato em Curitiba. Na conversa, eles discutem pedir à Receita Federal uma análise de dados de ministros do STJ.