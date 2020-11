Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Presidência do STJ acionou a Polícia Federal para investigar um possível ataque cibernético aos sistemas da Corte. Ministros que estão acompanhando o caso dizem que o sistema do tribunal — incluindo o portal de internet — está fora do ar desde a tarde desta terça. A Corte ainda tenta descobrir que tipo de arquivos foram comprometidos.