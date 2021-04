STF vai julgar instalação da CPI do Senado na quarta-feira

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou o julgamento sobre a instalação da CPI da Covid-19 no Senado para quarta-feira. O caso, aberto com a decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, motivou ataques de Jair Bolsonaro ao Supremo e deve ser discutido em plenário para que os integrantes da Corte respondam institucionalmente sobre o tema.

Será o primeiro item da pauta e, em seguida, o STF começará a julgar os agravos do caso Lula, de relatoria do ministro Edson Fachin.

A análise do referendo da liminar dada pelo ministro Barroso, que determinou a instalação de CPI no Senado, estava marcada para o plenário virtual, a partir de 16 de abril, mas, após conversas entre os ministros da Corte, e considerando a urgência e a relevância da matéria, eles decidiram antecipar o julgamento.