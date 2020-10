STF vai julgar afastamento de senador da cueca na quarta

Atualizado em 16 out 2020, 19h36 - Publicado em 16 out 2020, 19h32

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux pautou para julgamento no plenário da Corte, na próxima quarta-feira, a decisão do ministro Luís Roberto Barroso de afastar do cargo o senador Chico Rodrigues, ex-vice-líder do governo de Jair Bolsonaro.

O ministro Barroso pediu mais cedo ao presidente da Corte que levasse o caso ao colegiado, depois de colegas questionarem a decisão monocrática de afastar o parlamentar do mandato.

O magistrado alegou que o senador poderia usar o mandato para atrapalhar investigações, já que estaria desviando dinheiro das próprias emendas parlamentares destinadas ao combate ao coronavírus em Roraima.