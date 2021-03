STF vai desligar luzes neste sábado por ‘Hora do Planeta’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Neste sábado, o STF vai apagar todas as luzes do prédio do tribunal entre 20h30 e 21h30 para apoiar movimento da ONG WWF em defesa da natureza.

“Todos os anos, milhões de pessoas se unem ao movimento, que tem como objetivo conscientizar indivíduos, empresas e poder público a respeito dos desafios ambientais da atualidade, incluindo a crise climática e a perda da biodiversidade, e de como todos nós podemos fazer algo para reverter esse quadro e renovar nossa relação com a natureza”, diz o comunicado da entidade.

No Brasil, a Hora do Planeta acontece há 13 anos.