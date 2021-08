‘STF segue atento a ataques de inverdades’, diz Fux, sem citar Bolsonaro

No discurso de abertura dos trabalhos no STF, Luiz Fux disse que a Corte está atenta aos “ataques e inverdades” contra “cidadãos que se dedicam à causa pública”. O ministro não cita Jair Bolsonaro nem os ataques ao presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, mas afirma que “é de sabença que o relacionamento entre os poderes pressupõe atuação dentro dos limites constitucionais, com freios e contrapesos recíprocos, porém com atuação harmônica e alinhamento entre si em prol da materialização dos valores constitucionais”.

“Porém, harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições”, diz Fux.

“Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desse jaez deslegitimam veladamente as instituições do país; ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de séculos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia de nosso país”, segue o ministro.