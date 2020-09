STF retoma julgamento de ação sobre venda de refinarias da Petrobras

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira o julgamento da ação que discute a venda das refinarias da Petrobras. A análise do tema já havia sido iniciada no plenário virtual, e contava com o voto de três ministros, mas o caso foi levado para o plenário presencial pelo ministro Luiz Fux.

No caso, o Congresso questiona a venda das 8 refinarias da estatal e outros ativos até 2021. As Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso, que argumentaram que a eventual venda das refinarias iria contra uma decisão anterior da própria corte no ano passado, segundo a qual seria necessário aval do Congresso para a venda de ativos de uma empresa-matriz.

Na ação, o Legislativo aponta suposto descumprimento da decisão da ADI pelo governo federal na retomada da alienação de ativos da Refinaria do Paraná (Repar) e da Refinaria Landulpho Alves (RLAM).