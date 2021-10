Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 23 out 2021, 08h34 - Publicado em 24 out 2021, 08h32

Num evento do Planalto com Luiz Fux, do STF, Jair Bolsonaro celebrou outro dia estar “entre amigos”.

Essa fraternidade deve durar pouco. O fim de ano na Corte, diz um colega de Fux, será desgostoso para amigos do Planalto.