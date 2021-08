STF repudia pedido de impeachment de Bolsonaro contra Moraes

O STF divulgou uma nota em nome de toda a Corte em que repudia o pedido de impeachment apresentado nesta sexta pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes.

O Supremo afirmou que em uma democracia o magistrado tem que ser questionado em vias próprias e dentro do processo legal.

A corte declarou que tem confiança na “independência e na imparcialidade” de Moraes e disse esperar de “forma republicana” a deliberação do Senado Federal, que é quem decide se abre ou não apuração para o processo de impeachment de ministros do Supremo.

Leia a íntegra abaixo:

Nota Oficial

O Supremo Tribunal Federal, neste momento em que as instituições brasileiras buscam meios para manter a higidez da democracia, repudia o ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo Plenário da Corte. O Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal. O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes, aguardará de forma republicana a deliberação do Senado Federal.

Brasília, 20 de agosto de 2021.