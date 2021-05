STF recebe até ajuda internacional contra ataque hacker

É mais delicada do que parece a situação do STF, após o ataque hacker sofrido nesta quinta-feira. Fontes que acompanham o trabalho dos investigadores dizem que, além da Polícia Federal, também especialistas de fora do país estão em contato com o Supremo para inventariar os danos no sistema da Corte.

A primeira avaliação dos técnicos é de que os criminosos conseguiram roubar dados que funcionariam como uma porta de entrada para um futuro ataque seguido de captura de dados. Saber como fechar as possíveis fragilidades — como alguém que troca a fechadura da porta depois de saber que alguém roubou a chave — no sistema é a prioridade dos técnicos no momento.

O sistema do STF só será religado após a realização de todos os procedimentos de segurança necessários.

ATUALIZAÇÃO, 11H28 de 8/5/2021 — Apesar das informações repassadas por fontes militares do governo, o STF nega que tenha pedido ajuda do Exército, como o Radar informou inicialmente.