STF, Planalto e Ramagem… O dia em que Alcolumbre evitou uma crise

Agora prestes a deixar o comando do Senado e se permitindo olhar para tudo o que passou com perspectiva histórica, Davi Alcolumbre resgata uma tensa madrugada de 2020, quando atuou para evitar um choque entre Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, no episódio em que o magistrado vetou a nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal.

“Me custou uma madrugada de diálogo com o Planalto, mas impedi que Brasília tivesse tanques nas ruas”, garante, lembrando que muitos no palácio aconselhavam o presidente a partir para o confronto e ignorar a decisão de Moraes.

Outro papel importante desempenhado por Alcolumbre nesses dois anos foi o de anteparo aos ataques da ala radical bolsonarista contra ministros do STF. O presidente do Senado manteve sua posição de não deixar prosperar pedidos de investigação ou medidas que gerassem constrangimento a magistrados por pura retaliação política.

Sem sua mediação com o presidente e outros líderes, diz Alcolumbre, o país teria descambado para a guerrilha: “Tentaram usar o Senado para intimidar ministros do STF. Não permiti. Fortaleci a fé nos poderes constituídos”.

O presidente do Senado defende a união das forças da sociedade para que episódios dessa natureza não voltem a acontecer. “Enfrentamos uma de nossas maiores lutas, e esse é o momento em que precisamos fortalecer nossa fé e nossa confiança nos poderes constituídos. Deixemos os embates políticos de lado e vamos dar as mãos, pois em uma guerra, se não for assim, todos perdem”, diz.