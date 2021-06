STF pode julgar ação do PSDB para obrigar Bolsonaro a usar máscara

Jair Bolsonaro tornou-se um dos maiores inimigos da máscara, o instrumento mais efetivo de proteção contra o coronavírus na pandemia. O negacionismo presidencial virou, então, objeto de uma ação do PSDB no STF, o balcão para onde são direcionadas todas as barbaridades ocorridas em Brasília nesses tempos.

O relator do pedido do PSDB para que Bolsonaro seja obrigado a usar a máscara é o ministro Edson Fachin. No fim de semana, ele liberou o caso para a pauta do plenário da Corte. Agora, depende do presidente, ministro Luiz Fux, marcar a data do julgamento.