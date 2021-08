STF pauta recurso de Lira em disputa contra ex-mulher

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Entre os dias 6 e 16 de agosto, o STF volta a julgar no plenário virtual da Corte um recurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, que questiona o possível envio ao Juizado de Violência Doméstica de Brasília de uma queixa-crime apresentada pela ex-mulher dele. O caso estava parado desde abril, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Em janeiro, os filhos de Lira saíram em defesa do pai e acusaram a mãe de praticar extorsão.