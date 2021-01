STF nega a Vaccari acesso a mensagens da Vaza-Jato obtidas por Lula

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, negou o pedido feito pela defesa do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto para ter acesso às mensagens da Lava-Jato interceptadas por hackers.

O material faz parte da Operação Spoofing, que investigou ataques cibernéticos a telefones de centenas de autoridades.

O pedido de Vaccari Neto foi feito na ação apresentada pelos advogados do ex-presidente Lula, Cristiano e Valeska Martins, que tiveram o acesso às mensagens autorizado por Lewandowski.

Ao negar o pleito do ex-tesoureiro do PT, o ministro entendeu que não poderia estender a “terceiros” os efeitos da decisão que beneficiou Lula. Isto porque a autorização obtida pelo petista é restrita apenas às mensagens que direta ou indiretamente refiram-se a ele ou que tenham relação com as investigações e as ações penais que o envolvam.

“O peticionante aparentemente não integra a citada relação processual – instaurada, repiso, em desfavor do ex-presidente e em que recaem as decisões por mim proferidas neste feito -, de sorte que, como visto, tem-se como inviável o acolhimento do pedido de extensão”, escreveu Lewandowski sobre o pedido de Vaccari Neto.

No caso das mensagens de Lula, a PF já entregou o material à defesa do ex-presidente.