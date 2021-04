STF marca julgamento de Daniel Silveira para o dia 22

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Preso em regime domiciliar por ordem do STF, o deputado bolsonarista Daniel Silveira será julgado pela Corte no próximo dia 22.

Silveira foi preso no Carnaval depois de ameaçar ministros da Corte e atacar a democracia num vídeo postado na internet.

A PGR denunciou o deputado no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos por praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesse próprio, em três ocasiões, incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, por duas vezes, e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF, ao menos uma vez.

Se o Supremo receber a denúncia contra Silveira, ele passará a ser réu na Corte.