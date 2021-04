STF mantém decisão de Fachin que anulou condenações de Lula

A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão do ministro Edson Fachin que anulou no mês passado todas as condenações proferidas contra o ex-presidente Lula pela Lava Jato em Curitiba.

A maioria foi formada com a antecipação de voto da ministra Cármen Lúcia. Além dela, seguiram Fachin os ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Os ministros Nunes Marques, o decano, Marco Aurélio Mello, e o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, concordaram com o que defendeu a Procuradoria-Geral da República: como as investigações do ex-presidente que tiveram origem na 13ª Vara Federal de Curitiba, existe conexão com os crimes cometidos na Petrobras.

Com base na decisão de Fachin, as condenações que retiravam os direitos políticos de Lula não têm mais efeito e o petista pode se candidatar nas próximas eleições, em 2022.