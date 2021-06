STF julgará na quinta convocações de governadores na CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STF, Luiz Fux, atendeu ao pedido da ministra Rosa Weber e decidiu marcar para as próximas quinta e sexta-feira o julgamento da liminar que suspendeu as convocações de nove governadores à CPI da Pandemia, nesta segunda.

Em despacho após suspender as convocações, a ministra afirmou que há “excepcional urgência e relevância do caso” e pediu a Fux que fosse marcada uma sessão virtual extraordinária da Corte para analisar a sua decisão.

Haviam sido convocados para falar à CPI os governadores de Amazonas, Wilson Lima (PSC); Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); Amapá, Waldez Góes (PDT); Rondônia, Marcos Rocha (sem partido); Pará, Helder Barbalho (MDB); Roraima, Antônio Denarium (sem partido); Tocantins, Mauro Carlesse (PSL); Piauí, Wellington Dias (PT); e Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL).