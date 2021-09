STF garantirá regime democrático ‘a qualquer preço’, diz Fux

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, fez na tarde desta quarta um balanço de um ano à frente da mais alta corte do país.

O ministro, cujo mandato vai até 2022, disse que os integrantes do STF seguem “conscientes e firmes” no propósito de “salvaguardar o regime democrático e a higidez do texto constitucional”.

O magistrado disse que esses valores serão perseguidos “qualquer que seja o preço político que tenhamos que pagar”.

Ele lembrou ainda que o último ano foi atípico para a corte em razão da pandemia de Covid-19 e também por conta do trabalho remoto dos ministros.

Fux afirmou que o Supremo é um “exemplo vivo de democracia”, que deriva do “dissenso institucionalizado”, sem espaço para a “discórdia visceral” ou para o “caos generalizado”.

As palavras servem como recado ao presidente Jair Bolsonaro, que no mês passado esticou o quanto pôde a corda com o STF, mas teve que recuar depois que os atos golpistas do feriado de 7 de Setembro, apesar de terem levado milhares às ruas, foram menores do que o esperado pelo Planalto e seus apoiadores.

“Mesmo diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante dos inúmeros desafios político-institucionais enfrentados, nunca houve – e nunca haverá – qualquer espaço para o desânimo por parte deste Tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a higidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar”, afirmou Fux.