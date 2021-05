STF forma maioria para anular delação de Cabral que cita Toffoli

O STF formou há pouco maioria para atender ao pleito da PGR e anular a delação premiada do ex-governador do Rio Sergio Cabral. O placar do julgamento virtual está 6 a 4 pela revogação do acordo que, entre outros anexos sobre crimes de políticos, citava o ministro do Supremo Dias Toffoli em supostas negociações para venda de decisões no TSE.

Votaram para invalidar a colaboração os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Já Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio, Cármen Lúcia e Rosa Weber divergiram.