STF forma maioria a favor da independência do Banco Central

O plenário do STF acaba de formar maioria a favor da proposta de independência do Banco Central.

Um projeto de lei que trata do tema foi aprovado em fevereiro pela Câmara e sancionado em seguida pelo presidente. Na sequência, PT e Psol entraram no STF alegando sua inconstitucionalidade.

No início do dia na votação do STF, o placar estava em 1 a 1, com o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, tendo votado por declarar o projeto inconstitucional.

Por volta das 16h desta quinta, o placar já estava 6 a 2 a favor do projeto. Só faltam votar Gilmar Mendes e o presidente do STF, ministros Luiz Fux.