STF declara suspeição de Sergio Moro no julgamento de Lula

Por 7 votos a 4, o STF confirmou há pouco a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá.

Último a votar no julgamento desta quarta, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, fez uma dura análise das provas e dos crimes que foram jogados na lata do lixo com a decisão dos colegas do STF sobre Moro:

“Será que o seu Barusco (investigado na Lava-Jato) devolveu 100 milhões de dólares (em propinas no esquema da Petrobras) por generosidade? Será que as malas de dinheiro que foram encontradas eram para atos de benemerência? Será que os colaboradores se incriminaram sob o efeito de psicotrópicos? Eles deram o caminho das pedras e as pedras foram encontradas”, disse Fux.

Além de Fux, votaram contra a suspeição Marco Aurélio, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Votaram a favor de Lula os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Rosa Weber.