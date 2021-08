STF anula atos de Bretas em ação contra esquema no Sistema S e Fecomércio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Segunda Turma do STF decidiu na tarde desta terça-feira que o juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, não tem competência para julgar a ação oriunda da Operação Esquema S, desdobramento da Lava Jato que investigou o desvio de 151 milhões em recursos da Fecomércio do Rio e do chamado Sistema S para advogados.

No final de abril, o ministro Gilmar Mendes, relator do pedido de nulidade no Supremo, já havia reconhecido a falta de competência de Bretas. Na ocasião, o ministro Nunes Marques pediu vistas.

Nesta terça, Marques e o ministro Ricardo Lewandowski acompanharam o relator pela derrubada dos atos de Bretas. Segundo os ministros, a competência para julgar crimes da entidade, que inclui o Sesc e o Senac, seria da Justiça estadual. O único voto de divergência foi o do ministro Edson Fachin.

A ação teve como base a delação do presidente da Fecomércio, Orlando Diniz. Bretas autorizou buscas e apreensões em diversos escritórios de advocacia, o que gerou críticas de Gilmar Mendes. A ação no STF foi apresentada por cinco seccionais da OAB, que pediram a anulação dos atos de Bretas, que terminaram com denúncia contra pelo menos 20 advogados citados pelo delator.