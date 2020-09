STF alerta os 50 convidados da posse de Fux para fazerem o exame da Covid

Após os seguidos testes positivos para Covid-19 de autoridades que estiveram na posse de Luiz Fux, o STF decidiu entrar em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico e se fazerem o teste do vírus.

Mas, diz a nota, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do Supremo.

Esse contato com as autoridades está sendo mantido pelo setor de cerimonial.

A capacidade do plenário é de 250 pessoas, mas apenas 50 convidados entraram.

Aos servidores que testarem positivo o tribunal orienta as medidas a serem tomadas.

Na nota, a presidência do STF presta solidariedade e votos de ampla recuperação aos que eventualmente contraíram a Covid.

Apesar do contato com os convidados, o tribunal informa que adotou todas medidas de segurança e protocolos da OMS e que houve obrigatoriedade do uso de máscaras e que todos convidados foram submetidos à medição de temperatura corporal e dezenas de totens com álcool-gel foram disponibilizados. E até providência como plantão médico e UTI móvel foi tomada.