SP terá projeções de músicas de MV Bill contra a Covid-19

Comunidades da Zona Norte de São Paulo (Vila Diva, Limão e Freguesia do Ó) recebem nesta semana projeções em laser das músicas Quarentena e Isolamento. As faixas lançadas no início da pandemia pelo rapper MV Bill carregam versos sobre proteção individual e distanciamento social. A ação vai ocorrer na sexta, entre 19h e 00h

Idealizado pelo coletivo Quebrada Viva, a ação tem como objetivo intensificar a adesão aos protocolos de combate ao coronavírus nas periferias brasileiras. As projeções também incluem canções dos músicos Brisa Flow, Illa Benício, Mc Izza e Lews Barbosa.

Os artistas não vão acompanhar o projeto in loco e a orientação é que os moradores assistam de suas janelas. Em isolamento no Rio de Janeiro, MV Bill divulga o recém lançado disco Voando Baixo, que aborda a indignação das periferias com as mazelas brasileiras.