‘Solução positiva para todos’, diz Abílio sobre fim de disputa com o GPA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Península Participações informa que chegou a um acordo no processo de arbitragem com o Grupo Pão de Açúcar envolvendo lojas do grupo.

“Estamos felizes que encontramos uma solução positiva para todos os lados e, com isso, encerramos a arbitragem que estava em andamento. Agradeço a colaboração e a capacidade dos profissionais de ambas as partes e desejo sucesso ao GPA”, afirma Abilio Diniz.

Iniciado em 2017, o procedimento arbitral discutia divergências relacionadas ao valor de locação de 60 imóveis de propriedade da Península.