Sob rumores de ataque, site do STF sai do ar para “manutenção”

Quem tenta acessar a página do STF na internet desde o início da madrugada desta quinta-feira encontra a mensagem de que ela está “temporariamente indisponível”.

É que o tribunal derrubou seu próprio site para a manutenção de seus mecanismos de segurança. Não há previsão para o retorno completo dos serviços.

Consultas processuais podem ser feitas apenas pelas partes e seus representantes por meio do sistema de registro de petições dos processos.

A preocupação com a segurança digital tem sido uma constante nas cortes do país depois que hackers invadiram o sistema do STJ em novembro do ano passado.

A demora para o STF explicar o motivo de seu site amanhecer fora do ar alimentou rumores na internet de que a corte havia sido alvo de um ataque cibernético.