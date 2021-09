As brasileiras Skol e Brahma são as marcas de bebidas mais valiosas do país, segundo a edição 2021 do Brand Finance Brasil 50. Somadas, as duas marcas da Ambev valem mais do que gigantes como a Petrobras, por exemplo.

A Skol ainda conquistou o 2ª lugar entre as cinco marcas mais fortes, única do ranking a crescer acima de 5 pontos entre 2020 e 2021, ficando à frente de Natura, Gol e Porto-Seguro.

De acordo com a consultoria britânica, responsável pelo estudo no Brasil, o ranking aponta que as 50 principais marcas do país mostraram notável resiliência frente à pandemia da Covid-19.

Para chegar ao resultado, a análise considera fatores como reputação, inovação, custo-benefício, relacionamento emocional, recomendação e qualidade.