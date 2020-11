Sistema S faz novo afago a Bolsonaro

A Fecomércio-RJ colocou à disposição do governo federal os 52 endereços que mantém no estado para serem usados como postos de vacinação contra a Covid-19, antes mesmo de um imunizante ser descoberto.

Trata-se de mais um gesto para tentar se aproximar de Jair Bolsonaro.

No mês passado, o presidente da entidade, Antonio Florencio de Queiroz Junior, foi recebido pelo capitão e deu de presente uma camisa do time feminino de vôlei do Flamengo, que tem uma parceria com o Sesc fluminense.